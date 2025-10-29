El primer aniversario de la tragedia de la dana marca la sesión de control en el Congreso

El primer aniversario de la tragedia de la dana ha marcado la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Asegurando que "es el día para la empatía con las víctimas", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha declinado debatir con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que le ha interpelado por su declaración en el Senado. "Volverá a mentir", ha asegurado, cuestionando además que hace un año "ustedes volvieran a la cámara para asaltar televisión española". Una acusación que se ha repetido a lo largo de las intervenciones de los diputados del PP.(Fuente: Congreso)