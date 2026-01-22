Los primeros guardia civiles en llegar al accidente: "Venía gente desde la oscuridad"

El cabo primero Arturo Carmona y el agente Ángel Ayala, los primeros guardias civiles en llegar el pasado domingo al lugar del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos, han explicado este jueves que el maquinista del Iryo siniestrado aún no sabía la magnitud de la catástrofe pues decía "que solo había un tren implicado", a lo que los agentes le trasladaron que "algo gordo" tenía que "haber más adelante porque me están pidiendo refuerzo y mire atrás la cantidad de gente que viene, desde la oscuridad".