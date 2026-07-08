La Princesa Leonor se suma por sorpresa a la Infanta Sofía en una jornada con docentes

Zaragoza, 8 de julio de 2026. La gran sorpresa de la jornada la ha protagonizado la princesa Leonor. Sin previo aviso y rompiendo todas las previsiones, la heredera al trono ha reaparecido este miércoles, 8 de julio, en Zaragoza para acompañar a la infanta Sofía en un momento muy especial: el tercer acto oficial en solitario de la hija menor de los reyes Felipe y Letizia. Las dos han participado en la primera edición de 'Docentes Referentes', una iniciativa de la Fundación Ibercaja que reconoce proyectos educativos innovadores y que ha reunido en el Monasterio de Cogullada a profesores de toda España. (Fuente: Casa Real)