El profesor de Vitoria de la Flotilla narra su "secuestro" y los "maltratos" que ha sufrido

Bilbao, 4 de mayo de 2026. El profesor de Vitoria Salim Malla, que viajaba en misión humanitaria en la Global Sumud Flotilla, interceptada por Israel cuando se dirigía a Gaza, ha llegado este lunes por la mañana al aeropuerto de Loiu, en Bilbao, donde ha denunciado su "secuestro en un campo de concentración flotante" y los "maltratos físicos y psíquicos" que han sufrido. Tras afirmar que les mantuvieron sin comer, beber ni dormir durante días, ha dicho que a él luego le aislaron, pero hay gente con "la cara reventada y las costillas rotas". "Hacían lo que querían con nosotros", ha subrayado.