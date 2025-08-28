Protección Civil cree que las próximas 24 horas "son definitivas" en el control de 14 incendios

Protección Civil considera que las próximas 24 horas "son definitivas" para el control de la mayoría de los 14 incendios forestales que siguen activos en la Península y que se puedan consolidar avances en los fuegos de Porto (Zamora) y La Igüeña (León), en estos momentos los que más preocupan. Así lo ha expresado la directora general del organismo público, Virgina Barcones, que ha mostrado su optimismo ante la previsión de condiciones meteorológicas favorables a lo largo de este jueves.(Fuente: Protección Civil)