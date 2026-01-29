La protesta de los agricultores corta carreteras en Murcia

Varios puntos de la Región de Murcia han quedado afectadas por la protesta que los agricultores protagonizan este jueves, en una movilización que tiene carácter nacional, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.(Fuente: POPULAR TV Murcia)