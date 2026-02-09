Un proyecto que ayudó en la dana de Valencia se trasladará a Andalucía por el temporal

La coordinadora del proyecto Nave Albal, Ana Isabel Martínez, explicaba la hoja de ruta del proyecto en su viaje a Andalucía para ayudar a los afectados por el temporal, tras colaborar con los damnificados de la dana de Valencia con comida y productos de necesidades básicas. Durante el lunes, martes y miércoles recogerán el material "que se pueda" y el viernes "se intentará ir a allí" estando "en contacto con gente local". Uno de los voluntarios del proyecto, José Pérez, señalaba que la función es "recoger y ver" las necesidades para "distribuir por todos los municipios" productos necesarios durante la emergencia.