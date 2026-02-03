Psicólogo valora la prohibición de redes a menores de 16 años: “Es una intervención preventiva”

El especialista en psicología del Centro Psicosanitario Galiani, José Antonio Galiani, ha asegurado este martes que el cerebro adolescente se encuentra en desarrollo y "muchos menores no están preparados" para enfrentarse al contenido de las redes sociales, por lo que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años "no es una prohibición caprichosa" sino "una intervención preventiva" parecida a la limitación del consumo de alcohol o la conducción.