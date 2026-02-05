El PSOE admite errores en la gestión del caso Salazar y le recrimina su comportamiento

El PSOE ha reconocido este jueves que cometió errores en la gestión de las denuncias de acoso contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, pues reconoce que falló en la comunicación y no fue rápido a la hora de ofrecer respuestas a las denunciantes de los mismos, pero también ha aprovechado su comparecencia en el Senado para reprocharle su comportamiento con las mujeres. "Nos avergüenza", ha proclamado la senadora del PSOE María del Lirio Martín durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo'.(Fuente: Senado)