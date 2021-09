La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este lunes que la voluntad de diálogo del Gobierno con Catalunya es "firme", y eso no tiene que ver con la presencia o no del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la mesa de diálogo; una incógnita que no ha despejado. Es más, ha asegurado que lo importante no es "el quién" se siente en esa mesa, sino "el qué". (Fuente: PSOE)