PSOE-A destaca que los nuevos PGE y modelo de financiación llevarán el "acento andaluz"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha valorado que tanto el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el nuevo año 2026 en el que trabaja el Ministerio de Hacienda, como el nuevo modelo de financiación autonómica que también tiene previsto presentar próximamente el mismo departamento del Gobierno central, llevarán el "acento andaluz" de la titular de dicha cartera, que es también la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero.(Fuente: Imágenes Cedidas)