PSOE insiste en reivindicarse como el voto "útil" frente a un PP y Vox que "son lo mismo"

Madrid, 20 de octubre de 2026. El PSOE y ministros socialistas han insistido este martes en reivindicar a su partido como el voto "útil" y "progresista" para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre frente a un PP y un Vox que, a su juicio, "son la misma cosa". Así lo han manifestado tanto el ministro de Hacienda, Arcadi España, como su colega de Transformación Digital, Óscar López, momentos antes de acudir al acto de homenaje que el Congreso ha rendido al histórico dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. En la misma línea se ha expresado también el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López.