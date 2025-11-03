PSOE-A: Moreno "seguirá el camino" de Mazón "si no cuenta la verdad" sobre los cribados

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha recomendado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "mire a Valencia, porque si no cuenta la verdad a los andaluces" sobre lo que ha sucedido con los cribados de cáncer en la sanidad andaluza "va a seguir el mismo camino" que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien este lunes ha anunciado que dejará el cargo un año después de la dana que dejó más de 200 muertes en dicha región.(Fuente: PSOE Andalucía)