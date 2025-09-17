El PSOE no aclara el alcance del pacto con Junts para obligar a empresas a atender en catalán

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, no ha aclarado este miércoles si el pacto anunciado por Junts según el cual las empresas grandes deberían ofrecer atención al cliente en lenguas cooficiales, con independencia de en qué comunidad tengan su sede. López ha dicho que le parece "muy razonable" que empresas con personal suficiente atiendan en los dos idiomas en las comunidades bilingües. "Ya está bien de demonizar que en este país se utilicen lenguas cooficiales en relaciones institucionales y en las relaciones con grandes empresas que tienen posibilidad de atender así".(Fuente: Congreso)