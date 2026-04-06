PSOE pide suspender el inicio del juicio del 'caso Kitchen' para volver a imputar a Cospedal

Madrid, 6 de abril de 2026. El PSOE ha solicitado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la suspensión del inicio del juicio por la 'Operación Kitchen' ---el presunto operativo orquestado por la excúpula del Ministerio del Interior para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas-- para que se investigue a la secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. (Fuente: Audiencia Nacional)