El portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha respondido este viernes al líder del PP, Pablo Casado, que si hay algún "radical" es él, y no el Gobierno, como ha afirmado, porque "no hay mayor radicalidad que no cumplir la Constitución", al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).(Fuente: PSOE)