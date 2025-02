El PSOE solicita la comparecencia de Mazón en la comisión sobre la dana en el Senado

El PSOE ha solicitado la comparecencia en la comisión de investigación sobre la gestión de la dana en el Senado del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha explicado en una rueda posterior a la Junta de Portavoces la línea de trabajo que espera llevar su grupo en la comisión de investigación. "Me parece sorprendente que soliciten la (comparecencia) del presidente del Gobierno, que todo el mundo sabe dónde estaba y no soliciten como primer punto que el señor Mazón aclare dónde estaba él. ¿Qué problema va a tener el presidente del Gobierno? El problema lo tiene el señor Mazón. Porque, cuando lleguemos a la pregunta, él, meses después, aún no la ha contestado. El presidente del Gobierno no va a tener ninguna pregunta sin contestar", ha esgrimido.