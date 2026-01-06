PSOE-A ve "estructural" el problema de los acosos a mujeres y anima a denunciarlos públicamente

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha lamentado que, actualmente, la cuestión de los comportamientos de acoso laboral por razón de sexo, o de acoso sexual a mujeres se ha convertido en algo "estructural" en la sociedad actual, en "comportamientos estructurales que se dan en todos los ámbitos", si bien ha animado a denunciar esas situaciones públicamente, porque "no puede parecer normal lo que no es normal, y hay que sacarlo a la luz pública". "Hay que contarlo, hay que denunciarlo, sea quien sea, se llame como se llame" el autor de esos comportamientos, ha incidido en esa línea la también portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press, y en el marco de los casos de supuestos acosos que se han ido denunciando en las últimas semanas en el seno del PSOE y que afectan a representantes de dicho partido.