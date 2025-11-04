PSPV pide "evitar" acuerdo PP y Vox para suceder a Mazón: "Puede estar sellado sobre 229 vidas"

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha sostenido que el "pacto" entre el PP y Vox para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana "puede estar sellado sobre 229 vidas sin ningún tipo de pudor", en alusión al número de fallecidos en la dana del 29 de octubre de 2024, y por eso mismo ha asegurado que "debe ser evitado" porque, entre otras cosas, "no es digno ni moral". Razón por la cual ha llamado a la sociedad valenciana a "salir a las calles a reclamar elecciones", que es "la única manera de acabar con esta etapa oscura presidida por Mazón y con la complicidad de todo el PP, de Feijóo y de Abascal".