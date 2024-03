El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que no puede despedir de EMFESA a Joseba García, el hermano del asesor del exministro José Luis Ábalos, porque el informe que solicitó nada más conocer el 'caso Koldo' es "categórico" en que "no hay causa de despido" porque solo está siendo investigado y no ha sido condenado.