Puente defiende que la respuesta de Israel a Hamás no puede vulnerar la legalidad internacional

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido que la respuesta de Israel a los ataques de Hamás no puede "vulnerar la legalidad internacional". Lo ha dicho este viernes en declaraciones a la prensa en el marco de la III Jornada de movilidad sostenible organizada en el Palau Robert de Barcelona por 'Eldiario.es'. Puente ha asegurado que Israel tiene "todo el derecho a defenderse contra las atrocidades de Hamás, de esa banda terrorista", pero que España, como país que ha sufrido terrorismo, sabe que, en sus palabras, no puede ser que se mate a niños y a civiles para responder a un ataque de este tipo. "Es verdad que es compleja la respuesta, y es difícil, pero desde luego no debe pasar nunca por el asesinato indiscriminado de población civil", ha añadido.

