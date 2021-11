El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha confiado en que la próxima semana habrá una solución para la implantación del pasaporte COVID en "algunos espacios" a los que no podrán acceder las personas no vacunadas. "Nuestra voluntad es que no haya restricciones y actuar con todos los instrumentos que tenemos", ha reiterado, por lo que ha vuelto a pedir a las más de 400.000 personas no vacunadas contra la pandemia en la Comunitat Valenciana que lo hagan.