Puig defiende el Orgullo LGTBI: "No podemos consentir encerrar a personas en el armario"

El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha exigido que no haya "pasos atrás" en el Día del Orgullo LGTBI y ha aseverado que estarán "radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad". "Volver a encerrar a las personas en el armario no lo podemos consentir", ha sostenido. "La sociedad valenciana, estoy convencido, no va a dar ningún paso atrás en esta dirección. Desde luego estaremos enfrente, radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad y quieran volver a situar en la oscuridad personas que tienen derecho a la luz y a la capacidad de ser libres", ha afirmado. (Fuente: Generalitat)