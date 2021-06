Puig sobre los indultos: "La respuesta no puede ser más Colón"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado que la decisión de los indultos que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros es una iniciativa del Gobierno "a favor de un reencuentro" con Cataluña y considera que mantener una posición de enfrentamiento será una opción "equivocada, sea independentista o no independentista". Puig ha dicho que la respuesta "no puede ser más Colón, la respuesta ha de ser más Constitución y diálogo", y ha pedido no estar "permanentemente en una especie de bronca sin fin" porque ha subrayado que "no tiene ningún sentido".