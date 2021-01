Puig no descarta nuevas medidas para frenar avance de la Covid

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que no descarta adoptar nuevas medidas en la Comunitat Valenciana para frenar el avance del coronavirus: "Si las restricciones de semiconfinamiento vigentes no son suficientes, habrá que abordar nuevas". En este sentido, Puig ha dicho que "no se trata de hacer una pirámide de grandes decisiones restrictivas si al final hay un incumplimiento masivo", y cree que también es "lógico" que desde el Gobierno haya una evaluación para ver si es necesario "arbitrar nuevas medidas".(Fuente: Generalitat)