Puig no teme "en absoluto" que el caso Azud afecte al PSPV

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcado este viernes que no le inquieta "en absoluto" que el levantamiento de parte del secreto de sumario del caso Azud pueda afectar al PSPV: "Me parece bien que la Justicia actúe con determinación para superar definitivamente una época que nunca debió producirse". Entre los investigados se encuentran el exvicealcalde de València con el PP, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, así como el exconcejal socialista y el exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio.