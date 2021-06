Puig rechaza una solución del conflicto catalán "desde la algarabía"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha mostrado su respecto a las manifestaciones del pasado domingo contra los indultos pero ha reiterado que la vía deber ser "el diálogo": "No creo que se pueda sustanciar una solución al conflicto en términos políticos desde la algarabía. Hay que aceptar la realidad, nos guste o no, y hay que intentar empatizar con el otro porque sino es imposible". Puig ha explicado que los indultos son un "instrumento constitucional" con una voluntad de reencuentro y considera que "el grito y el insulto no son el camino, ni tampoco una declaración unilateral de la independencia".