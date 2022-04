Puig ve acertada la negativa de Ayuntamientos de no aplicar tasa turística

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado este miércoles que considera "una buena decisión" la negativa mostrada por muchos Ayuntamientos a aplicar la tasa turística aunque ha recalcado que "no es un problema de hoy" porque hay "una moratoria de dos años". Puig considera que no se trata de "adjetivar este proceso" que se ha iniciado en les Corts Valencianes y ha mostrado su respeto "a las iniciativas de los grupos". No obstante, ha reiterado que "no es el momento para ninguna tasa de estas características" aunque ha resaltado que es cierto otros países sí la aplican.