Puig: "Los viejos jinetes de la xenofobia han llegado a España"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha alertado que "los viejos jinetes de la xenofobia, el racismo y la lucha por la libertad, están cabalgado por Europa y han llegado a España". En este sentido, Puig ha pedido al PPCV "no pelear por ocupar el espacio más radical" durante la sesión de control en Les Corts Valencianes. Respecto a los ocho meses de Gobierno de Sánchez, Puig ha precisado que "no se puede exigir en ocho meses lo que otros no han hecho en muchísmos años" y ha considerado que "sí ha habido una mejora en la ciudadanía" aunque cree que "aún queda recorrido por avanzar".