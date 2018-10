El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha asegurado que "no existe deseo de venganza alguno" en la petición de la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable, sino "el deseo de protección de nuestros hijos como las personas más vulnerables de la sociedad", por lo que ha pedido a la clase política que reflexionen para que "la vida de nuestros hijos no se convierta en un caladero de votos".