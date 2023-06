Los quesos europeos brillan en Nueva York

El queso europeo es un éxito de exportación de alta calidad y el sector lácteo ha apostado por una mayor internacionalización a la conquista de Estados Unidos, gran consumidor de queso europeo.Para impulsar la presencia en este gran mercado exterior, la Organización Interprofesional Láctea (InLac), ha presentado en Nueva York, con apoyo de la Unión Europea, una ambiciosa campaña para dar a conocer los quesos europeos, sinónimo de sostenibilidad y sabor: "Discover the European Cheestories with Cheeses from Spain".También se ha presentado un docurreality en el que dos influencers de origen americano, señor y señora Smith, recorren las principales zonas queseras españolas para descubrir el enorme potencial de estas joyas de la gastronomía.De la mano de una maestra quesera se ha realizado una degustación de quesos europeos.Estados Unidos se ha convertido en un mercado donde el consumo de estos quesos no para de crecer y existe una tendencia en aumento hacia productos de alta calidad. Con esta campaña se aumentará en un 10% el nivel de conocimiento sobre las bondades de nuestros quesos, marcados por los elevados estándares de producción vigentes en la Unión Europea.