Quintana recuerda tras el robo del Tesoro de Villanueva que una ley obliga a tener seguridad

Mérida, 28 de abril de 2026. El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha recordado a la Junta de Extremadura --tras el robo del Tesoro de Villanueva en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz el pasado sábado-- que la Ley 5/2010 de Instituciones Museísticas de la región establece la "obligación" para la comunidad autónoma de disponer de las medidas de control ambiental y seguridad "adecuada" y "suficiente" para la conservación y custodia de sus fondos y el funcionamiento de la institución.