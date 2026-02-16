Rafael Núñez Huesca gana el premio Sapientia Cordis por 'La nación sin autoestima'

El portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Rafael Núñez Huesca, ha ganado el premio Sapientia Cordis de CEU Ediciones por su obra 'La nación sin autoestima'. Además, el jurado también ha entregado accésits a Javier Redondo Jordán y a Ricardo Calleja Rovira por sus respectivas obras. Una obra que explora el vínculo entre la autoestima, el patriotismo y el progreso, defendiendo que ninguna nación puede avanzar sin una mínima confianza en sí misma.Un acto donde el jurado ha destacado la solidez intelectual del galardonado 'La nación sin autoestima', la claridad de su planteamiento y la lucidez de su diagnóstico sobre el presente español.