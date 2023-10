Ramos (SCC) pide cambiar el orden de pactos y "no empezar a pactar con los extremos"

El vicepresidente de Societat Civil Catalana y organizador de la manifestación, Álex Ramos, reclama a Sánchez cambiar el orden de los pactos y "no empezar a pactar con los extremos". "Gran centralidad política que pacten los mínimos, luego con los partidos que ellos crean y finalmente, claro que si que las minorías nacionalistas separatistas se tienen que atender políticamente", ha dicho. Ramos reivindica que para llegar al poder "no todo vale". La presidenta de Societat Civil Catalana, Elda Mata, recuerda que los ciudadanos salen hoy a las calles para "defender la democracia y la dignidad". Lo han dicho minutos antes del comienzo de la manifestación 'No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación' que ha dado comienzo a las 12h del mediodía y ha llenado Passeig de Gracia con alrededor de 300.000 manifestantes, según la organización.

Más información Cataluña Política