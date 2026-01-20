Recuperan los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia accidentado en Adamuz, Córdoba

Los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia accidentado en Adamuz y que se deslizó por un talud de cuatro metros, cobrándose la vida de al menos 41 personas, ya han sido recuperados por los equipos de rescate que actúan en la zona, todo ello en la mañana de este martes. Tras el accidente se han localizado 41 cadáveres, incluyendo estos tres últimos cuerpos del Alvia, pero sólo se ha completado la identificación de una cuarta parte y se mantienen 43 denuncias por desapariciones.(Fuente: Guardia Civil/X/Europa Press)