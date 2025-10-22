Redondo pide a las víctimas de violencia machista que se "protejan" ante las fechas de Navidad

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a las mujeres víctimas de violencia machista que "se protejan" ante la proximidad de fechas "muy complejas" como la Navidad. "Pido a las mujeres que estén en riesgo que se protejan especialmente, que extremen la precaución, que se pongan en contacto con los medios y mecanismos de protección del Ministerio y los sistemas que estén más cerca de sus comunidades o de sus ayuntamientos", ha asegurado Redondo en declaraciones a los medios de comunicación en el minuto de silencio convocado frente a la Delegación de Gobierno de Madrid tras las dos últimos asesinatos machistas.