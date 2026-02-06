Redondo ve en la regularización de migrantes una "oportunidad" para la lucha contra mutilación

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ve en la regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno una "oportunidad" para la lucha contra la mutilación genital femenina. "Y esa es una oportunidad también para la lucha contra la mutilación genital femenina, porque con papeles, con esa regularización tan importante, vamos a tener también un instrumento en nuestras manos para seguir reivindicando la dignidad de las mujeres, los derechos y la igualdad", ha asegurado Redondo, con motivo del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina.