'Reflejo de un compromiso', el libro en homenaje al apoyo y acompañamiento en el cáncer de mama

Escuchar, acompañar, investigar y ser una misma. Son algunos de los aspectos fundamentales del apoyo en la lucha contra el cáncer de mama que recoge el libro ilustrado 'Reflejo de un compromiso'. Una iniciativa de Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer, desarrollada junto a La Fábrica y amadrinada por Macarena García.La obra reúne siete capítulos ilustrados por siete artistas nacionales de referencia. En ellos se rinde homenaje a todas las personas, instituciones y entidades que apoyan y acompañan a las pacientes. Un emotivo proyecto que destinará la totalidad de sus beneficios a la Asociación.La iniciativa, que se ha presentado durante un evento en Madrid, forma parte de una alianza que Solán de Cabras mantiene con la Asociación desde hace 12 años. A través de este trabajo conjunto continuado, se han destinado más de 2,5 millones de euros a la causa a lo largo de estos años.'Reflejo de un compromiso', disponible ya online, llegará a las librerías el 17 de octubre, para mostrar al gran público la importancia de contar con una red de apoyo para seguir avanzando.