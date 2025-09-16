Reforma del despido, subir un 4% el SMI y reducción de jornada, estrategia sindical CCOO y UGT

El secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, ha desgranado el contenido de la reunión que las cúpulas de su sindicato junto a UGT están manteniendo en la capital de España, una cita en la que pretenden "analizar el conjunto de la situación" actual en materia de derechos laborales en el país y de la que saldrán propuestas en materia de reformar el despido, reducir la jornada laboral, avanzar en el registro horario de los turnos de trabajo o volver a retomar la necesidad de subir en Salario Mínimo Interprofesional.