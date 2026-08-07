La Reina y sus hijas visitan por sorpresa la Fundación Esment

Palma, 7 de agosto de 2026. La Reina Letizia, acompañada de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han visitado por sorpresa la Casa Esment para conocer la trayectoria de la fundación y la realidad de las personas que trabajan en ella. La visita fue por sorpresa este jueves por la mañana, sin convocar a medios, y durante unas dos horas, la Reina Letizia y sus hijas se interesaron por el modelo de formación dual y pusieron en valor el acompañamiento que se realiza a los usuarios, según han explicado a Europa Press fuentes de la fundación.