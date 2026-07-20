La reina Letizia confía en el rojo para recibir la selección española en Zarzuela

Madrid, 20 de julio de 2026. Los Reyes Felipe y Letizia y sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han sido el auténtico talismán de la Selección española en Nueva York durante la final del Mundial. La victoria de La Roja ha desatado una auténtica fiesta, que tendrá su broche de oro en la Plaza de Cibeles, en Madrid. Antes de ese momento, los jugadores de la selección, se han reunido con la Familia Real en el Palacio de la Zarzuela. Para la ocasión, la reina Letizia ha vuelto a apostar por el color que le da suerte al combinado: el rojo. (Fuente: Casa Real/RTVE)