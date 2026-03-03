La reina Letizia, sobre las enfermedades raras: "Es esencial la equidad en el tratamiento"

Madrid, 3 de marzo de 2026. La reina Letizia ha presidido hoy en el Auditorio y Palacio de Congresos de Castelló el acto oficial que organiza la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) con motivo del 'Día Mundial de las Enfermedades Raras', donde ha subrayado que es "esencial" que exista la equidad en el tratamiento, en la investigación y en el diagnóstico. "Cuando existe esa equidad, la inclusión forma parte de la estructura, y cuando la inclusión se convierte en estructura, se reconocen derechos", ha indicado. (Fuente: Casa Real)