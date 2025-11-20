La Reina preside el acto ‘Datos que mejoran vidas’ de la Fundación Microfinanzas BBVA

La Reina ha participado en el acto ‘Datos que mejoran vidas’ de la Fundación Microfinanzas BBVA que ha mostrado proyectos de organizaciones españolas que utilizan los datos en beneficio del desarrollo, la salud y el medioambiente.Un ejemplo de que un buen uso de los datos puede mejorar la vida de las personas es el de Elix Orozco, una emprendedora colombiana que ha conseguido sacar adelante su peluquería gracias al apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA con el que además de financiación, ha recibido formación en educación financiera y en el uso de aplicaciones móviles. La Fundación mide las carencias de los emprendedores en vivienda, salud, saneamiento y acceso a oportunidades educativas o a internet; es la primera entidad privada del mundo en aplicar el Índice de Pobreza Multidimensional. Una herramienta creada por la Universidad de Oxford que ya usan más de 100 países.La innovación tecnológica hecha en España, desde las microfinanzas hasta la sanidad pasando por la agricultura, se traduce en bienestar y oportunidades para millones de personas.