Renalidades, una campaña para concienciar sobre las enfermedades renales raras

Dar a conocer y concienciar sobre las enfermedades renales raras.Este es el objetivo de la campaña "Renalidades. Eleva tus expectativas en C3G y en IC-MPGN primaria", una iniciativa de la compañía biofarmacéutica Sobi, junto a la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) y a la Asociación para la Información y la Investigación de las Enfermedades Renales Genéticas (AIRG-E).La campaña está ilustrada por la artista Nuria Toll, quien ha realizado un mural gigante en la madrileña estación de Príncipe Pío, titulado 'La luz que nos acompaña'.Estas patologías afectan a los glomérulos del riñón encargados de filtrar la sangre. No solo incide en la calidad de vida de los pacientes, también tienen un fuerte impacto emocional y social.Aproximadamente el 50% de las personas con estas enfermedades padecen insuficiencia renal a los 10 años del diagnóstico y requieren trasplante de riñón, diálisis o ambas intervenciones. Por eso, tanto expertos como pacientes abogan por un diagnóstico precoz para un mejor manejo de la enfermedad.