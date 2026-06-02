Renault Group asegura el futuro de sus factorías españolas con cinco nuevos modelos

Madrid, 2 de junio de 2026. La dirección de Renault y las organizaciones sindicales UGT y CCOO han aprobado y firmado un acuerdo histórico que garantiza el futuro de sus factorías españolas durante los próximos años. Este acuerdo garantiza la adjudicación de cinco nuevos modelos a las fábricas de Valladolid y Palencia, así como el arranque de la producción de vehículos eléctricos en nuestro país, un nuevo hito histórico en los 75 años de la empresa en España. La adjudicación de la nueva plataforma eléctrica a la factoría de Palencia supondrá un cambio de paradigma para la planta. Se trata la plataforma más moderna e innovadora del Grupo presentada en el plan estratégico futuREady el 10 de marzo. Un acuerdo que convertirá a España en referente tecnológico y que consolida el papel clave de las factorías españolas de Renault Group en la nueva era de la movilidad sostenible.