Resaltan el potencial de energías limpias en el desarrollo de Granada desde la planificación

Representantes institucionales y de empresas del sector, junto con técnicos y expertos, han analizado en Granada el potencial de las energías renovables en el futuro de la provincia, con especial atención a las oportunidades que puede abrir, desde la planificación, en las políticas estratégicas del territorio.Ha sido en el encuentro 'Transición energética e integración territorial: una oportunidad para el desarrollo' organizado en Granada por Europa Press, en el que se ha expuesto cómo se están desplegando las energías renovables en la provincia, y su impacto en su economía desde el respeto a los valores naturales de cada entorno. El debate sobre energías limpias sí o no ha sido considerado superado por los participantes, que han apostado por centrarse en la importancia de cómo implementarlas.