Rescatada en Huelva: “Estaba asustada pero los bomberos llegaron hasta el umbral de mi casa”

Una afectada por el temporal y la crecida del río Tinto en la provincia de Huelva, Antonia Florido, ha explicado que fue "un visto y no visto" porque "no había nada y de repente todo inundado" por lo que no pudieron salir ya con el coche, además ha añadido que aunque les ha pasado "otras veces, el miedo te invade" y ha señalado que "se asustó" al ver subir el nivel del agua por lo que dio aviso al 112 hasta que los bomberos consiguieron acceder con una zodiac "hasta el umbral de mi casa" y sacarlos de su vivienda.