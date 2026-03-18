La Reserva Federal mantiene los tipos de interés por segunda vez consecutiva

Estados Unidos, 18 de marzo de 2026. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles dejar sin cambios los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022, en la que ha sido su primera decisión tras el inicio del conflicto en Irán y en medio de una gran incertidumbre por las fluctuaciones de precios en los mercados energéticos. (Fuente: Reserva Federal / EBS / Media Luna Roja Irán)