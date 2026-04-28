Responsable de Metro: "Los protocolos funcionaron, pero sobre todo funcionaron las personas"

Madrid, 28 de abril de 2026. Un año después del apagón eléctrico, el responsable de la División de Operación de Metro de Madrid, Fernando Rodríguez, recuerda ese día como uno de los más complicados que se han vivido en esta infraestructura por la que a diario viajan más de dos millones de personas, pero le queda el orgullo de haber evacuado andenes, túneles y estaciones sin ningún incidente, gracias al empeño y esfuerzo de todo el personal, "los protocolos funcionaron pero sobre todo funcionaron las personas".