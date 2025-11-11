Resumen de la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha manifestado este martes que la Fiscalía podía "desmentir" la información que publicó 'El Mundo' la noche del 13 de marzo de 2024 --en la que se decía que Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, sin "revelar" el contenido de los correos electrónicos intercambiados entre el fiscal del caso y la defensa. Así se ha pronunciado en su declaración como testigo en la cuarta jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.(Fuente: TS/ Europa Press)